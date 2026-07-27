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Аш-Шараа: Сирия и Россия продолжают обсуждать судьбу военных баз

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа заявил, что после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года отношения между Сирией и Россией вступили в новый этап.

Источник: AP 2024

«Между нашими странами существуют исторические отношения, нас связывают большие интересы, — отметил политик 26 июля в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. — Мы работаем сейчас над тем, чтобы скорректировать курс и вернуть положение дел в нормальное русло».

Отвечая на вопрос журналистов, аш-Шараа сообщил, что обсуждение будущего российских военных баз в Сирии пока не завершено.

«Обсуждение с Россией будущего ее военных баз в Сирии на данный момент не завершено», — подчеркнул глава арабской республики.

Кроме того, он напомнил, что 31 марта во время выступления в дискуссионном клубе Британского Королевского института международных отношений (Chatham House) сообщал о работе над планом постепенного переоборудования российских военных баз в учебные центры для сирийской армии.

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