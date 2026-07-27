Аш-Шараа: Сирия и Россия продолжают обсуждать судьбу военных баз

«Между нашими странами существуют исторические отношения, нас связывают большие интересы, — отметил политик 26 июля в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. — Мы работаем сейчас над тем, чтобы скорректировать курс и вернуть положение дел в нормальное русло».
Отвечая на вопрос журналистов, аш-Шараа сообщил, что обсуждение будущего российских военных баз в Сирии пока не завершено.
«Обсуждение с Россией будущего ее военных баз в Сирии на данный момент не завершено», — подчеркнул глава арабской республики.
Кроме того, он напомнил, что 31 марта во время выступления в дискуссионном клубе Британского Королевского института международных отношений (Chatham House) сообщал о работе над планом постепенного переоборудования российских военных баз в учебные центры для сирийской армии.