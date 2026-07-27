Хуситы нанесли удары по трем саудовским танкерам за два дня

ДОХА, 27 июл — РИА Новости. Военные правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» нанесли удары по трем саудовским нефтяным танкерам за последние двое суток, сообщил йеменский источник ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
«За последние 48 часов вооруженные силы Йемена нанесли удары по трем саудовским нефтяным танкерам», — сказал источник.
Он отметил, что 16 саудовских судов развернулись и не смогли пройти через контролируемый хуситами Баб-эль-Мандебский пролив за шесть дней, начиная с 20 июля.
«С момента введения Йеменом блокады ни один саудовский нефтяной танкер не прошел через Баб-эль-Мандебский пролив ни в том, ни в другом направлении», — добавил источник.
По его словам, введенный 20 июля запрет на передвижение саудовских судов продолжает действовать.
Ранее хуситы объявили, что устанавливают морскую блокаду соседнего королевства в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом в течение 12 лет и обстрел аэропорта Саны в момент приземления иранского самолета с делегацией хуситов на борту.