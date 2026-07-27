Турция направила в Эстонию пять истребителей для патрулирования Балтийского моря

Турция направила в Эстонию пять истребителей F-16 и 76 человек личного состава из 181-й истребительной эскадрильи (эскадрилья «Пантера») для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing).
Как сообщает турецкая газета Hurriyet, контингент будет нести службу с августа по ноябрь. Военнослужащие будут круглосуточно дежурить, чтобы реагировать на возможные нарушения воздушного пространства над Балтийским регионом.
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