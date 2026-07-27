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США стали пропускать некоторые ракеты Ирана из-за недостатка боеприпасов

NBC News: ВС США пропускают некоторые ракеты Ирана из-за недостатка боеприпасов.

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Американские военные стали пропускать полеты некоторых ракет и беспилотников Ирана в связи с сокращением запасов собственных вооружений, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.

«Как сообщили два высокопоставленных представителя США, военное командование допускает прорыв некоторых иранских ракет и ударных беспилотников через систему ПВО, стараясь сберечь сокращающиеся запасы противоракет», — говорится в сообщении.

Там указывается, что перехвату подлежат все цели, которые угрожают американским военнослужащим.

«В ряде случаев ракеты и беспилотники, летящие в районы, где нет личного состава, могут быть пропущены, даже если они способны нанести ущерб инфраструктуре баз», — отмечается в материале.

В свою очередь, постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц в воскресном интервью NBC News опроверг информацию об истощении американских боеприпасов.

«Я могу подтвердить любым способом, что у американских военных есть все, чтобы проводить эту операцию так, как нужно», — сказал он.

Уолтц призвал не доверять утечкам и заявил, что распространяющих их люди должны сидеть в тюрьме.

Телеканал CBS в пятницу сообщал, что администрация американского президента Дональда Трампа обеспокоена стремительными темпами расходования вооружения США.

В тот же день Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.

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