Джигурда взыскал 200 тысяч рублей с продавцов масок с его лицом

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актер и певец Никита Джигурда отсудил по 100 тысяч рублей у двух предпринимателей, продававших на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением, сообщил РИА Новости юрист артиста Сергей Воронов.
Решения по двум искам суд в Москве вынес в середине июля.
«По обоим искам — о картонных масках и тканевых балаклавах — с каждого индивидуального предпринимателя в пользу Никиты Борисовича взыскано 100 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Джигурда также просил взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей за использование своих изображений без разрешения, но получил в этой части отказ.
Ранее иск к индивидуальной предпринимательнице по похожим основаниям подал актер Сергей Безруков, с продавца тогда взыскали 200 тысяч рублей.