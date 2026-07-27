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Джигурда взыскал 200 тысяч рублей с продавцов масок с его лицом

Джигурда отсудил у двух бизнесменов по сто тысяч рублей за маски с его лицом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Актер и певец Никита Джигурда отсудил по 100 тысяч рублей у двух предпринимателей, продававших на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением, сообщил РИА Новости юрист артиста Сергей Воронов.

Решения по двум искам суд в Москве вынес в середине июля.

«По обоим искам — о картонных масках и тканевых балаклавах — с каждого индивидуального предпринимателя в пользу Никиты Борисовича взыскано 100 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Джигурда также просил взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей за использование своих изображений без разрешения, но получил в этой части отказ.

Ранее иск к индивидуальной предпринимательнице по похожим основаниям подал актер Сергей Безруков, с продавца тогда взыскали 200 тысяч рублей.