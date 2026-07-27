Пленные диверсанты ВСУ выдали разведчикам РФ маршруты сослуживцев у Белицкого

ДОНЕЦК, 27 июля./ТАСС/. Украинские диверсанты, взятые в плен у Белицкого в ДНР, выдали российским разведчикам маршруты движения и координаты ВСУ. Об этом рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«С их информацией уже узнали состав групп, сколько групп было, их маршрутовые движения, спланировали огневое поражение, усилили разведку в данных районах», — рассказал начальник разведки.
По его словам, российские войска выработали несколько методов, позволяющих пресечь проникновение диверсантов на территорию Белицкого.
Ранее начальник разведки рассказал ТАСС, что украинские диверсанты из числа боевиков полка «Рысь» в российской форме пытались проникнуть на территорию Белицкого.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».