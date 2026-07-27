Пленные диверсанты ВСУ выдали разведчикам РФ маршруты сослуживцев у Белицкого

ДОНЕЦК, 27 июля./ТАСС/. Украинские диверсанты, взятые в плен у Белицкого в ДНР, выдали российским разведчикам маршруты движения и координаты ВСУ. Об этом рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.