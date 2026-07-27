Выживший на Эльбрусе назвал причиной трагедии неверный прогноз погоды

Неверный прогноз погоды, а не недостаточная подготовка, стал главной причиной трагедии на Эльбрусе, заявил один из спасённых боснийских альпинистов Харис Адилович.
Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».
Адилович подчеркнул, что вся команда была хорошо обучена, однако погодные условия оказались значительно серьёзнее ожидаемых.
По его словам, трудности начались с самого восхождения. У группы не было гида, а на стартовом этапе один из участников начал сильно замерзать, из-за чего первая связка развернулась. Вторая связка продолжила подъём, но вскоре также отказалась от восхождения.
«Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация ещё хуже. Мы приняли решение возвращаться», — вспоминает он.
Адилович отметил, что все члены команды были опытными и тренировались практически каждые выходные. Поэтому, по его мнению, дело именно в ошибочном прогнозе.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали с Эльбруса тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины, поиски ещё трёх альпинистов приостановили из-за непогоды.
Позже стало известно, что ещё один альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус, его товарища эвакуировали спасатели.