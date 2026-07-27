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Иранский депутат Азизи пригрозил Украине ответом за удар по судну

За любую атаку по Ирану всегда приходится расплачиваться, подчеркнул глава комитета по национальной безопасности Меджлиса.

ТЕГЕРАН, 27 июля. /ТАСС/. Иран не оставит без ответа действия Украины. Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи в связи с ударом Киева по иранскому судну в Каспийском море.

«За любую атаку по Ирану всегда приходится расплачиваться, это актуально и сегодня; США и Израиль уже хорошо об этом знают. Украина тоже, вероятно, скоро поймет, что Иран не оставляет действия без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает пополняться!» — написал он в X.

25 июля МИД Ирана заявил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб член экипажа. По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, Киев сделал это по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке.

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