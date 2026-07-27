Посол в Норвегии заявил, что Россия ответит на новые санкции Норвегии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российская сторона ответит на недавно введенные Норвегией санкции, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
В середине июля Норвегия расширила санкции против России, синхронизировав их с 20-м пакетом ограничений Евросоюза, затронув энергетический сектор, финансовые институты и правила въезда.
Комментируя это, посол указал, что «Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций ЕС против России».
«В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры», — сказал он. Корчунов не уточнил, о каких именно мерах идет речь.
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