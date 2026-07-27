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Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без холодной воды

Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без воды 22 тысячи человек.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Аварию, оставившую без холодной воды более 22 тысяч человек, устраняют во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.

«Утром 27 июля 2026 года из-за порыва на водоводе без холодного водоснабжения остались более 22 тысяч жителей домов по улицам Адмирала Кузнецова, Ладыгина, Нейбута, Черняховского, Адмирала Юмашева и другим во Владивостоке», — говорится в сообщении.

Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что по факту аварийного отключения водоснабжения организована проверка.