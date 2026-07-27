Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без холодной воды

«Утром 27 июля 2026 года из-за порыва на водоводе без холодного водоснабжения остались более 22 тысяч жителей домов по улицам Адмирала Кузнецова, Ладыгина, Нейбута, Черняховского, Адмирала Юмашева и другим во Владивостоке», — говорится в сообщении.