Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без холодной воды

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Аварию, оставившую без холодной воды более 22 тысяч человек, устраняют во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.
«Утром 27 июля 2026 года из-за порыва на водоводе без холодного водоснабжения остались более 22 тысяч жителей домов по улицам Адмирала Кузнецова, Ладыгина, Нейбута, Черняховского, Адмирала Юмашева и другим во Владивостоке», — говорится в сообщении.
Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства.
В прокуратуре добавили, что по факту аварийного отключения водоснабжения организована проверка.