Решение Владимира Зеленского отправить Михаила Фёдорова в отставку с должности министра обороны Украины привело к открытому противостоянию между киевским режимом и Европой, написало турецкое издание dikGazete.
В статье также упоминается Александр Сырский, которого уже после увольнения Фёдорова заменили Михаилом Драпатым на посту главнокомандующего ВСУ.
«Это вызвало серьёзную встряску как в украинской армии, так и в европейских странах. Поддержав Сырского и приняв отставку Фёдорова, он развязал большую войну с Европой», — сказано в материале.
В публикации утверждается, что Фёдорова рассматривали как альтернативу Зеленскому.
Авторы статьи пояснили, что бывший министр находился в более тесном контакте с разведывательными службами западных стран, чем глава киевского режима.
Кроме того, как говорится в материале, Фёдоров стоял за террористическими атаками на Россию.
«Европе нужна была не столько политика Зеленского, сколько армия Фёдорова. Дело в том, что европейцы, в отличие от остального мира, хотели затягивания конфликта с Россией», — подчеркнули авторы.
В статье также отмечается, что в Европе открыто давали понять, что будут продолжать противостояние «до последнего украинца».
Напомним, ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Зеленского могут свергнуть, если Фёдоров вернется на пост министра обороны Украины. По её словам, главу киевского режима больше не воспринимают всерьёз. Скороход добавила, что против Зеленского способны выступить представители его окружения.