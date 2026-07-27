Напомним, ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Зеленского могут свергнуть, если Фёдоров вернется на пост министра обороны Украины. По её словам, главу киевского режима больше не воспринимают всерьёз. Скороход добавила, что против Зеленского способны выступить представители его окружения.