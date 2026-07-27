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Назван максимальный размер первых больничных для самозанятых

Максимальный размер первых больничных выплат для самозанятых составит 35 тыс. рублей при наличии стажа более восьми лет и выбранной страховой сумме 50 тыс. рублей в месяц, сообщил ТАСС доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

Максимальный размер первых больничных выплат для самозанятых составит 35 тыс. рублей при наличии стажа более восьми лет и выбранной страховой сумме 50 тыс. рублей в месяц, сообщил ТАСС доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

По словам Балынина, самозанятые, подавшие заявление в январе 2026 года и уплатившие взносы с февраля по июль, смогут получить выплаты уже в августе.

Размер выплаты зависит от выбранной страховой суммы и продолжительности отчислений. При взносах на протяжении более шести месяцев, но менее года, оплата рассчитывается как процент от страховой суммы с учётом стажа. При покрытии в 50 тыс. рублей ежемесячный платёж составляет 1920 рублей, при 35 тыс. — 1344 рубля.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT напомнил о правилах оплаты больничного листа в текущем году.

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