Назван максимальный размер первых больничных для самозанятых

Размер выплаты зависит от выбранной страховой суммы и продолжительности отчислений. При взносах на протяжении более шести месяцев, но менее года, оплата рассчитывается как процент от страховой суммы с учётом стажа. При покрытии в 50 тыс. рублей ежемесячный платёж составляет 1920 рублей, при 35 тыс. — 1344 рубля.