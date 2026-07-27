Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом испугался публикации данных о запасах ракет-перехватчиков

Белый дом считает, что публикация в прессе обновлённых данных о расходе американских ракет-перехватчиков Patriot и THAAD может нанести ущерб национальной безопасности страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, речь идёт о сведениях Пентагона, отражающих объёмы использования ракет-перехватчиков с начала военных действий. В Белом доме полагают, что раскрытие этой информации позволит сделать выводы о текущем состоянии американских запасов вооружений.

Ранее Life.ru писал, что председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил администрацию президента о заметном сокращении запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны. Именно из-за риска дальнейшего истощения запасов американский лидер решил отложить планы по расширению военной операции против Ирана.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше