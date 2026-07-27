Кузнецова назвала День памяти детей Донбасса «приговором» пособникам Киева

Она добавила, что эта дата имеет огромное значение не только для Донбасса и России, но и для всего мира. «Никаких сомнений не осталось ни у кого, наверное, сейчас в мире, что [Украина] это, несомненно, рассадник терроризма, а киевский режим является террористическим по своей природе. Нанося удары по детям, семьям, домам, гражданским объектам, по автомобилям. Выезжая на Донбасс, мы собираем доказательную базу и добьемся наказания виновных», — отметила депутат.