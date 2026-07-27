Кузнецова назвала День памяти детей Донбасса «приговором» пособникам Киева

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. День памяти детей — жертв войны в Донбассе является приговором странам, финансирующим киевский режим. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«Это дата, которая выносит приговор для той международной коалиции, которая покупает снаряды или производит снаряды, которые убивают детей. Эта дата, несомненно, приговор для тех политических сил, которые развязали войну в Донбассе, для тех, кто производит оружие, финансирует войну на Украине и кто питает террористический киевский режим», — сказала Кузнецова.
Она добавила, что эта дата имеет огромное значение не только для Донбасса и России, но и для всего мира. «Никаких сомнений не осталось ни у кого, наверное, сейчас в мире, что [Украина] это, несомненно, рассадник терроризма, а киевский режим является террористическим по своей природе. Нанося удары по детям, семьям, домам, гражданским объектам, по автомобилям. Выезжая на Донбасс, мы собираем доказательную базу и добьемся наказания виновных», — отметила депутат.
День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается ежегодно 27 июля. Дата установлена указом главы ДНР в 2022 году. 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по Горловке, в результате которого погибли 22 человека. Среди жертв была 23-летняя Кристина Жук, которая держала на руках 10-месячную дочь Киру. Погибшая мать с ребенком стала известна как Горловская Мадонна, а день трагедии дончане назвали «кровавым воскресеньем».