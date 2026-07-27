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Европа сомневается в ядерном зонтике США, заявил постпред России в Женеве

Гатилов: ЕС развивает свои системы сдерживания, сомневаясь в ядерном зонтике США.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 27 июл — РИА Новости. Европейцы работают над созданием собственных механизмов сдерживания, усомнившись в надежности американского ядерного «зонтика», заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Европейцы, усомнившись в надежности американского ядерного “зонтика”, теперь уже работают над созданием собственных механизмов сдерживания», — сказал дипломат.

По его словам, «все это не только на бумаге».

«Франция уже запускает элементы практического сотрудничества в ядерной сфере с Германией и Польшей. Буквально на прошлой неделе состоялись совместные французско-германские учения по дозаправке в воздухе истребителей, способных нести ядерное оружие. Это, очевидно, лишь начало», — считает Гатилов.

По его словам, «симптоматично», что в Берлине уже ведется публичная дискуссия о целесообразности обладания собственным ядерным арсеналом, да и в Варшаве есть те, кто не исключает такой возможности.

«Другие страны, такие как Финляндия, Эстония, Литва, соревнуются в лояльности “старшему” союзнику, пытаясь застолбить возможность размещения у себя ядерного оружия партнеров по НАТО», — отметил постпред.

Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.

По словам французского лидера, к «доктрине» Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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