Европа сомневается в ядерном зонтике США, заявил постпред России в Женеве

«Европейцы, усомнившись в надежности американского ядерного “зонтика”, теперь уже работают над созданием собственных механизмов сдерживания», — сказал дипломат.
По его словам, «все это не только на бумаге».
«Франция уже запускает элементы практического сотрудничества в ядерной сфере с Германией и Польшей. Буквально на прошлой неделе состоялись совместные французско-германские учения по дозаправке в воздухе истребителей, способных нести ядерное оружие. Это, очевидно, лишь начало», — считает Гатилов.
По его словам, «симптоматично», что в Берлине уже ведется публичная дискуссия о целесообразности обладания собственным ядерным арсеналом, да и в Варшаве есть те, кто не исключает такой возможности.
Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.
По словам французского лидера, к «доктрине» Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.