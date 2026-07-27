В группировке «Центр» рассказали о жалобах ВСУ на удары дронов РФ у Белицкого

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские солдаты жалуются командованию на удары российских дронов у Белицкого, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«Концепция поменялась, увеличилось количество поставок дронов у нас. Противник об этом очень часто в радиоперехватах [говорит]. Докладывает о том, что постоянные удары, нет возможности продвигаться», — рассказал начальник.
Ранее начальник разведки рассказал ТАСС, что командование 51-й общевойсковой армии ВС РФ в составе группировки войск «Центр» задействовало для освобождения Белицкого в ДНР батальон спецназа и две бригады.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».