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В группировке «Центр» рассказали о жалобах ВСУ на удары дронов РФ у Белицкого

Начальник разведки с позывным Апостол отметил, что у противника нет возможности продвигаться из-за атак российских беспилотников.

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские солдаты жалуются командованию на удары российских дронов у Белицкого, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

«Концепция поменялась, увеличилось количество поставок дронов у нас. Противник об этом очень часто в радиоперехватах [говорит]. Докладывает о том, что постоянные удары, нет возможности продвигаться», — рассказал начальник.

Ранее начальник разведки рассказал ТАСС, что командование 51-й общевойсковой армии ВС РФ в составе группировки войск «Центр» задействовало для освобождения Белицкого в ДНР батальон спецназа и две бригады.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».

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