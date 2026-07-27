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Командир Легион рассказал об увеличении времени работы БПЛА-разведчиков

По словам военнослужащего, теперь беспилотники могут находиться в небе час.

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск смогли увеличить время работы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведчиков. Такой БПЛА может находиться в небе в течение часа, рассказал ТАСС командир роты с позывным Легион.

«Раньше это было в пределах 30−35 минут в зависимости от погодных условий. Вот сейчас один дрон может находиться на задаче час, что позволяет нам дольше обследовать районы интереса, сопровождать наши штурмовые группы, которые заваливаются (штурм позиций ВСУ — прим. ТАСС) на позиции. Также наши охотники (FPV-дроны — прим. ТАСС), которые охотятся за разведчиками противника, тоже используют данные батареи», — сказал Легион.

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