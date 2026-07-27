Командир Легион рассказал об увеличении времени работы БПЛА-разведчиков

«Раньше это было в пределах 30−35 минут в зависимости от погодных условий. Вот сейчас один дрон может находиться на задаче час, что позволяет нам дольше обследовать районы интереса, сопровождать наши штурмовые группы, которые заваливаются (штурм позиций ВСУ — прим. ТАСС) на позиции. Также наши охотники (FPV-дроны — прим. ТАСС), которые охотятся за разведчиками противника, тоже используют данные батареи», — сказал Легион.