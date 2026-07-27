В Севастополе временно ограничили подачу электричества из-за перегрузки сетей

В Севастополе временно ограничили электроснабжение, чтобы избежать масштабной аварии в энергосистеме.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, эта вынужденная мера связана с ликвидацией перегруза электрических сетей за пределами региона.
Развожаев уточнил, что на объектах ввели особый режим, а социальные учреждения уже перешли на резервные схемы электроснабжения.
Он призвал жителей с пониманием отнестись к временным трудностям.
Ранее компания ГУП «Крымэнерго» заявила в MAX, что электроснабжение части Крыма остаётся нарушенным из-за атак ВСУ.
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