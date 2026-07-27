В группировке «Центр» рассказали, когда ВСУ ослабили сопротивление в Балицком

«Количество результативных доставок у противника упало очень, в разы. Ну, а без еды, без боеприпасов любое сопротивление, оно просто чуть-чуть затягивает время. Где-то в районе, скажем так, до двух недель активное сопротивление еще было. После этого уже сопротивление пошло на спад», — рассказал начальник.