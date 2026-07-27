В группировке «Центр» рассказали, когда ВСУ ослабили сопротивление в Балицком

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинский гарнизон в Белицком ослабил сопротивление спустя две недели после начала штурмовых действий из-за полной изоляции логистики, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.
«Количество результативных доставок у противника упало очень, в разы. Ну, а без еды, без боеприпасов любое сопротивление, оно просто чуть-чуть затягивает время. Где-то в районе, скажем так, до двух недель активное сопротивление еще было. После этого уже сопротивление пошло на спад», — рассказал начальник.
Ранее начальник разведки рассказал ТАСС, что командование 51-й общевойсковой армии ВС РФ в составе группировки войск «Центр» задействовало для освобождения Белицкого в ДНР батальон спецназа и две бригады.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».