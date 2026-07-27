В разведке ВС РФ сообщили, что в Белицком могут оставаться солдаты ВСУ

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские солдаты в единичных случаях могут оставаться в Белицком. Как рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол, в городе идет дозачистка.