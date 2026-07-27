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В разведке ВС РФ сообщили, что в Белицком могут оставаться солдаты ВСУ

В городе идет дозачистка, рассказал начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские солдаты в единичных случаях могут оставаться в Белицком. Как рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол, в городе идет дозачистка.

«Не исключено, что где-то еще есть одиночные военнослужащие [ВСУ], поэтому проводится еще более глубокая зачистка», — рассказал начальник.

По словам военнослужащего, в окрестностях города формируется укпепрайон.

Ранее начальник разведки рассказал ТАСС, что командование 51-й общевойсковой армии ВС РФ в составе группировки войск «Центр» задействовало для освобождения Белицкого в ДНР батальон спецназа и две бригады.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».

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