Командир Легион: бойцы 123-й бригады в бою испытывают новые БПЛА-доставщики

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в боевых условиях испытывают новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки провизии и боекомплекта на линию боевого соприкосновения. Об этом рассказал ТАСС командир роты с позывным Легион.
«Вышестоящим руководством была поставлена задача организовать доставку всего необходимого на линию боевого соприкосновения с минимальным привлечением личного состава для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих. Вследствие чего, нашими КБ (конструкторскими бюро — прим. ТАСС) были разработаны специальные дроны», — сказал Легион.
В зависимости от условий, новый тип БПЛА может использоваться с устройством сброса груза, либо самостоятельно садиться на заранее определенную позицию.
«Хочу заметить, что с момента применения данных дронов, потери сократились в разы. Эта идея вообще очень-очень разумная, и мы ее будем развивать. Я думаю, к концу года мы совсем минимизируем присутствие личного состава во время логистики. Исключим личный состав из этого всего, чтобы все делалось чисто на уровне непосредственно средств БПЛА», — отметил Легион.
Он добавил, что у Вооруженных сил Украины отсутствует функция быстро и незаметно доставлять необходимые вещи по воздуху.