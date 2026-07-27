Командир Легион: бойцы 123-й бригады в бою испытывают новые БПЛА-доставщики

«Хочу заметить, что с момента применения данных дронов, потери сократились в разы. Эта идея вообще очень-очень разумная, и мы ее будем развивать. Я думаю, к концу года мы совсем минимизируем присутствие личного состава во время логистики. Исключим личный состав из этого всего, чтобы все делалось чисто на уровне непосредственно средств БПЛА», — отметил Легион.