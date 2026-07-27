Постпред Гатилов: Европа сомневается в ядерном зонтике США

«Европейцы, усомнившись в надежности американского ядерного “зонтика”, теперь уже работают над созданием собственных механизмов сдерживания», — сказал он РИА Новости.
Гатилов указал на то, что Франция уже запускает элементы практического сотрудничества в ядерной сфере с Германией и Польшей, а в Берлине ведётся публичная дискуссия о целесообразности обладания собственным ядерным арсеналом.
Ранее премьер Норвегии Стёре заявил о присоединении к ядерному зонту Франции.
Тем временем РФ выразила обеспокоенность «ядерным зонтиком» Европы и отвергла заявления о планах напасть на НАТО.
Также сообщалось, что Польша проводит консультации с Францией по проекту «ядерного зонтика».
При этом любые планы по укреплению «ядерного зонтика» в Европе представляют собой прямую стратегическую угрозу Российской Федерации. На это указал посол РФ в Германии Сергей Нечаев.