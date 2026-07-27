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Постпред Гатилов: Европа сомневается в ядерном зонтике США

Европа начала работу над созданием собственных механизмов ядерного сдерживания.

Источник: Комсомольская правда

Европа начала сомневаться в надёжности американского ядерного «зонтика». На это указал постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Европейцы, усомнившись в надежности американского ядерного “зонтика”, теперь уже работают над созданием собственных механизмов сдерживания», — сказал он РИА Новости.

Гатилов указал на то, что Франция уже запускает элементы практического сотрудничества в ядерной сфере с Германией и Польшей, а в Берлине ведётся публичная дискуссия о целесообразности обладания собственным ядерным арсеналом.

Ранее премьер Норвегии Стёре заявил о присоединении к ядерному зонту Франции.

Тем временем РФ выразила обеспокоенность «ядерным зонтиком» Европы и отвергла заявления о планах напасть на НАТО.

Также сообщалось, что Польша проводит консультации с Францией по проекту «ядерного зонтика».

При этом любые планы по укреплению «ядерного зонтика» в Европе представляют собой прямую стратегическую угрозу Российской Федерации. На это указал посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

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