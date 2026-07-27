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Белый дом увидел угрозу для нацбезопасности в публикации данных о ракетах

Газета Wall Street Journal написала, что Белый дом назвал угрозой для нацбезопасности США обнародование новых данных Пентагона о ракетах ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США считает, что обнародование в СМИ последних данных Пентагона о расходе ракет-перехватчиков систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD опасно для национальной безопасности страны, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Белый дом заявил, что национальная безопасность окажется под угрозой, если СМИ опубликуют обновленные данные правительства о расходе ракет Patriot и THAAD, показывающие, насколько большое количество ракет-перехватчиков было использовано с начала войны», — сказано в статье.

Собеседники издания обратили внимание, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн предупредил Белый дом о сокращении запасов ракет-перехватчиков для указанных зенитных комплексов.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп решил «временно отложить значительное усиление операции против Ирана». В публикации утверждалось, что это связано с тем, что американские военные могут столкнуться с ещё большим истощением арсеналов ракет для систем ПВО.

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