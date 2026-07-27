Белый дом увидел угрозу для нацбезопасности в публикации данных о ракетах

«Белый дом заявил, что национальная безопасность окажется под угрозой, если СМИ опубликуют обновленные данные правительства о расходе ракет Patriot и THAAD, показывающие, насколько большое количество ракет-перехватчиков было использовано с начала войны», — сказано в статье.
Собеседники издания обратили внимание, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн предупредил Белый дом о сокращении запасов ракет-перехватчиков для указанных зенитных комплексов.
Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп решил «временно отложить значительное усиление операции против Ирана». В публикации утверждалось, что это связано с тем, что американские военные могут столкнуться с ещё большим истощением арсеналов ракет для систем ПВО.