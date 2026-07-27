Кузнецова сообщила о гибели более 500 детей от агрессии Киева с 2014 года

«Есть цифры статистики. Это более 500 погибших детей. Почему говорю более? Потому что обстрелы продолжаются. И жертвами киевского режима становятся дети не только Донбасса, но и приграничных территорий. Всего, по общим подсчетам, пострадало более 2 тыс. детей», — сказала депутат.