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Кузнецова сообщила о гибели более 500 детей от агрессии Киева с 2014 года

Вице-спикер Госдумы добавила, что еще свыше 2 тыс. пострадали от действий киевского режима.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 500 детей погибло от агрессивных действий Киева с 2014 года, более 2 тыс. пострадало. Их число продолжает расти из-за новых обстрелов, рассказала в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Есть цифры статистики. Это более 500 погибших детей. Почему говорю более? Потому что обстрелы продолжаются. И жертвами киевского режима становятся дети не только Донбасса, но и приграничных территорий. Всего, по общим подсчетам, пострадало более 2 тыс. детей», — сказала депутат.

Она указала, что для детей, пострадавших от действий киевского режима, организована специальная реабилитационная программа. «В начале СВО приходилось помогать детям, решать вопросы в ручном режиме», — отметила она. Однако, по словам Кузнецовой, с годами удалось выстроить последовательную систему помощи, к ней в том числе подключились благотворительные фонды и неравнодушные люди.

Вице-спикер также отметила, что Следственный комитет России возбудил около 10 700 уголовных дел против преступников из числа сторонников киевского режима. «Мы с коллегами из СК очень плотно работаем по вопросу расследования преступлений в отношении детей со стороны киевского режима. Сегодня вынесено более 70 пожизненных приговоров в отношении боевиков киевского режима», — констатировала Кузнецова.

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