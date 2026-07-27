На Камчатке за неделю зарегистрировали 20 афтершоков

За минувшие семь дней сейсмологи зафиксировали 20 повторных толчков после прошлогоднего землетрясения, два из них ощущались в населённых пунктах, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По данным ведомства, сила подземных толчков в жилых районах достигала трёх и четырёх баллов.
В Камчатском филиале Геофизической службы РАН пояснили, что афтершоковый процесс развивается по стандартному сценарию, а уровень сейсмичности в регионе остаётся фоново повышенным.
Мощное землетрясение магнитудой 8,8, ставшее сильнейшим с 1952 года, произошло у берегов полуострова в июле 2025 года.