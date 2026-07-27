Силы ПВО сбили три беспилотника в Севастополе

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбито три БПЛА в Балаклавском районе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито три БПЛА в Балаклавском районе», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».
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