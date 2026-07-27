Путин отреагировал на нарушения Западом Устава ООН: «Выпустили джина из бутылки»

Запад принял ряд решений, игнорируя нормы международного права, тем самым выпустил «джина из бутылки». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими ВМФ.
«[Западом] были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джина из бутылки», — сказал Путин.
Президент напомнил, что современное мироустройство было выстроено после Второй мировой войны на базе Устава ООН, авторами которого выступили державы-победительницы.
Путин добавил, что Запад затем «начал править на практике». Он призвал вспомнить события в Югославии, отметив, что не будет давать оценок, так как это сложный процесс. При этом Путин указал на разделение сербского народа на разные национальные образования.
Ранее президент отметил, что на Западе есть политические силы, желающие восстановить отношения с Россией. Как подчеркнул президент, рейтинги тех зарубежных деятелей, кто делает ставку на жесткое противодействие Москве, стремительно снижаются.
Путин также назвал западные «правила» ширмой для неоколониализма и неуважения к суверенитету, заявив, что Москва их категорически не приемлет.
Кроме этого, российский глав информировал, что западные государства теряют свои лидерские позиции.
Как отметил президент, несмотря на целенаправленное противодействие ряда западных стран, Россия успешно противостоит давлению и укрепляет свои позиции. Сломить волю российского народа, подчеркнул он, противникам не удалось.
23 июля Евросоюз ввел 21-й пакет санкций против России. В него вошли 170 организаций и 48 физических лиц. Например, ограничения были введены против генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова и генерального директора РЖД Олега Белозерова.
Как подчеркивал российский президент, санкции против страны незаконны, потому что не подтверждались ООН. Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России вопреки санкциям. Он также добавил, что государство продолжит снижать административные барьеры для предпринимателей, в том числе с помощью электронных сервисов.