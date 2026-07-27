Зеленский встретится с премьером Британии на военной базе

Владимир Зеленский отправится с визитом в Великобританию, где проведет встречу с премьер-министром Энди Бернемом на одной из военных баз. По информации газеты Guardian, объект используется для подготовки украинских военнослужащих.
В ходе поездки лидеры планируют встретиться с украинскими и британскими военными, принимавшими участие в тренировках, связанных с проведением морских операций. Ожидается, что стороны ознакомятся с ходом совместной подготовки и обменяются мнениями по вопросам военного сотрудничества.
Кроме того, в повестку переговоров войдет обсуждение совместных оборонных проектов. В частности, внимание планируется уделить развитию системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, предназначенной для применения на беспилотниках и других образцах вооружения.
Ранее стало известно, что Великобритания обеспечила военную подготовку для более чем 68 тысяч солдат Вооруженных сил Украины.