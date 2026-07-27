Иранский депутат пригрозил Украине ответом за удар по судну

Напомним, что 25 июля Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате атаки, по данным ведомства, погиб один из членов экипажа.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи утверждает, что Киев осуществил этот удар по указанию Израиля с целью вовлечь европейские страны в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.
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