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Иранский депутат пригрозил Украине ответом за удар по судну

Иран намерен отреагировать на действия Украины после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности парламента (Меджлиса) Ирана Эбрахим Азизи.

Источник: РИА "Новости"

«За любую атаку по Ирану всегда приходится расплачиваться, это актуально и сегодня; США и Израиль уже хорошо об этом знают. Украина тоже, вероятно, скоро поймет, что Иран не оставляет действия без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает пополняться!» — написал он в социальной сети X.

Напомним, что 25 июля Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате атаки, по данным ведомства, погиб один из членов экипажа.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи утверждает, что Киев осуществил этот удар по указанию Израиля с целью вовлечь европейские страны в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

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