Иранский депутат пригрозил Украине ответом за удар по судну

«За любую атаку по Ирану всегда приходится расплачиваться, это актуально и сегодня; США и Израиль уже хорошо об этом знают. Украина тоже, вероятно, скоро поймет, что Иран не оставляет действия без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает пополняться!» — написал он в социальной сети X.