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Греческие депутаты требуют запретить передачу комплексов Patriot Киеву

Депутаты греческого парламента потребовали остановить передачу систем противовоздушной обороны Patriot Украине. С такой инициативой выступила партия «Греческое решение».

Лидер партии Кириакос Велопулос считает отправку комплексов в Киев недопустимой. Он видит в этом шаге прямую угрозу национальной безопасности своей страны.

«Мы сделаем всё необходимое внутри парламента и за его пределами, чтобы предотвратить дальнейшую передачу греческих материалов военного назначения», — заявил Велопулос «Известиям».

Депутат уже направил запрос в правительство. Он хочет получить точные данные о видах оружия, которое передали Украине, и его объёмах. Также его интересуют суммы потраченных средств. Греческий кабмин пока игнорирует эти вопросы. Несмотря на это, Велопулос намерен провести собственное расследование финансирования вооружения Киева.

«Греческое решение» требует немедленного и полного прекращения любой военной или финансовой поддержки Украины. Ни одна пуля, ни один евро, ни одна ракета не должны покинуть территорию Греции", — заключил он.

Ранее Life.ru сообщал о начале оформления США лицензии, которая разрешит Украине самостоятельно производить ракеты для комплексов Patriot. Процесс согласования потребует нескольких месяцев. Точные сроки запуска и детали проекта пока остаются неизвестными.

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