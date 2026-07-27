Греческие депутаты требуют запретить передачу комплексов Patriot Киеву

Депутат уже направил запрос в правительство. Он хочет получить точные данные о видах оружия, которое передали Украине, и его объёмах. Также его интересуют суммы потраченных средств. Греческий кабмин пока игнорирует эти вопросы. Несмотря на это, Велопулос намерен провести собственное расследование финансирования вооружения Киева.