Кнутов: США тратят миллиарды на Иран, но зарабатывают еще больше

США объявили о временном прекращении ударов по Ирану, Тегеран ответил тем же. Ряд экспертов утверждает, что решение Белого дома вызвано в том числе ростом затрат на войну на Ближнем Востоке.
Пентагон уже потратил в Иране $37,5 млрд, о чем открыто заявил министр обороны Пит Хегсет. Однако реальные цифры, учитывающие восстановление баз, техники и пополнение истощенных арсеналов, гораздо выше. Внутренние оценки ведомства варьируются от $80 до $100 млрд.
Для любой другой страны такие расходы стали бы финансовой катастрофой, но для Соединенных Штатов это лишь часть сложного механизма обогащения. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл, почему США останутся в выигрыше, несмотря на колоссальные военные потери.
«Тут надо отметить, что рост цен на нефть, который произошел на фоне всех событий буквально вчера, выгоден американцам. Американский экспорт сланцевой нефти растет очень быстрыми темпами. В результате, с одной стороны, американцы тратят на войну огромные средства с Ираном. С другой стороны, американские нефтяные компании получают огромнейшие доходы от выросших цен и спроса на американскую сланцевую нефть. Поэтому здесь идет своего рода игра наперсточников, когда США вроде бы пугают Иран, говоря о каких-то мощных ударах, а с другой стороны, американские нефтяные компании получают суперприбыли», — сказал Кнутов.
Схема, описанная экспертом, цинична и проста. Любая новость об ирано-американской войне влияет на биржевые котировки. Страх блокировки Ормузского пролива делает американскую сланцевую нефть, не зависящую от ближневосточной логистики, очень привлекательной. Те деньги, что Пентагон сжигает на ракетах и авианосцах, стократно возвращаются в карманы американских нефтяных магнатов за счет глобального скачка цен.
Уровень напряженности, балансирующий на грани, но не срывающийся в пропасть, идеален для американской экономики. Вывод очевиден: в войне с Ираном США решают целый ряд вопросов, причем даже если в чем-то уступают, то в другом получают прибыль.