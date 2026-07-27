Кнутов: США тратят миллиарды на Иран, но зарабатывают еще больше

«Тут надо отметить, что рост цен на нефть, который произошел на фоне всех событий буквально вчера, выгоден американцам. Американский экспорт сланцевой нефти растет очень быстрыми темпами. В результате, с одной стороны, американцы тратят на войну огромные средства с Ираном. С другой стороны, американские нефтяные компании получают огромнейшие доходы от выросших цен и спроса на американскую сланцевую нефть. Поэтому здесь идет своего рода игра наперсточников, когда США вроде бы пугают Иран, говоря о каких-то мощных ударах, а с другой стороны, американские нефтяные компании получают суперприбыли», — сказал Кнутов.