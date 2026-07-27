Армения может лишиться 80% доходов от экспорта молочных продуктов в Россию

По итогам 2025 года доход Армении от поставок сыра, молока, сливочного масла, яиц и другой молочной продукции на мировые рынки составил 20,2 миллиона долларов. При этом 16 миллионов из этой суммы получено от экспорта в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 79,3% прибыли от продаж армянской молочной продукции.