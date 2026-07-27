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Армения может лишиться 80% доходов от экспорта молочных продуктов в Россию

Армения лишится 80% доходов от экспорта молочных продуктов, потеряв рынок России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Армения лишится почти 80% доходов от экспорта своей молочной продукции, если потеряет российский рынок, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.

Россельхознадзор в пятницу сообщил, что с 27 июля временно ограничит поставки молочной продукции из Армении в Россию.

По итогам 2025 года доход Армении от поставок сыра, молока, сливочного масла, яиц и другой молочной продукции на мировые рынки составил 20,2 миллиона долларов. При этом 16 миллионов из этой суммы получено от экспорта в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 79,3% прибыли от продаж армянской молочной продукции.

Россия — крупнейший покупатель молочной продукции у Армении. Вслед за РФ по сумме импорт армянской молочки расположились США (2,2 миллиона долларов), Белоруссия (786,3 тысячи долларов) и Грузия (745,9 тысячи долларов).

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