Сестра Ким Чен Ына заявила о необратимости ядерного статуса КНДР

«Кто что бы ни говорил, окончательны и необратимы статус и значение существования КНДР как ответственного ядерного государства, которое обеспечивает паритет сил и гарантирует геополитическую безопасность на Корейском полуострове и за его пределами. Ядерная мощь КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей остановки», — подчеркнула она.