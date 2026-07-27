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Многоквартирный дом повреждён при атаке на Ростов-на-Дону

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону в результате воздушной атаки повреждён многоквартирный дом, для жителей разворачивают пункт временного размещения.

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону в результате воздушной атаки повреждён многоквартирный дом, для жителей разворачивают пункт временного размещения.

Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

По его словам, для эвакуированных уже подготовлены спальные места, горячие напитки и питание.

К пострадавшему дому направлены автобусы, которые будут использоваться как временные пункты обогрева. На базе администрации Пролетарского района организована горячая линия.

«Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения», — написал Скрябин.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на Белгород пострадали 12 мирных жителей, среди которых двое детей.

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