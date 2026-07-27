Причиной гибели альпинистов на Эльбрусе стал неверный прогноз погоды

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Один из спасенных с Эльбруса альпинистов Харис Адилович назвал причиной трагедии неверный прогноз погоды, а не недостаточную подготовку группы.
По его словам, в Боснии и Герцеговине в силу того, что рядом находится много гор, все команды тренируются практически каждые выходные.
«Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», — пояснил Адилович газете «Известия».
Ранее стало известно, что в горах Кабардино-Балкарии погибли пять альпинистов из Боснии и Герцеговины. Еще двоих членов этой иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. Правоохранительные органы организовали проверку.