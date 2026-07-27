Зоолог рассказала, почему бобры с Украины бегут в Польшу

ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Бобры в приграничных районах активно мигрируют с Украины в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту, сообщила РИА Новости польский зоолог Вероника Нарбут.
Она рассказала, что в Польше ежегодно фиксируются тысячи случаев ущерба, нанесенного бобрами, такие как подтопление полей и лугов, повреждение деревьев, норы в дамбах и насыпях, затопление дорог и мелиоративных систем.
«В приграничных районах Польши и Украины имеются большие популяции бобров. Но если говорить о масштабах ущерба, то в Польше проблем с бобрами значительно больше, чем на Украине. Это связано с тем, что власти двух стран придерживаются разных принципов и правил в отношении охраны и регулировании численности этих животных», — сказала Нарбут.
Она пояснила, что в Польше бобр является видом, находящимся под строгой защитой, и лишь в самых исключительных случаях власти могут разрешать регулирование численности при серьезном ущербе.
«На Украине же бобр не находится под такой строгой государственной охраной и юридически относится к охотничьим видам, хотя его добыча и регулируется действующим законодательством, а международные обязательства требуют сохранять устойчивую популяцию», — сказала зоолог.
Она добавила, что ввиду благоприятных условий, более развитого сельского хозяйства, запрета на охоту бобры постоянно мигрируют с Украины в Польшу. «Это в основном происходит в бассейне реки Западный Буг, в бассейне реки Сана, на других малых приграничных реках и водно-болотных угодий», — уточнила Нарбут.
Она отметила, что популяция бобров в Польше — одна из крупнейших в Европе и оценивается примерно в 150 тысяч особей.