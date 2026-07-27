Зоолог рассказала, почему бобры с Украины бегут в Польшу

«В приграничных районах Польши и Украины имеются большие популяции бобров. Но если говорить о масштабах ущерба, то в Польше проблем с бобрами значительно больше, чем на Украине. Это связано с тем, что власти двух стран придерживаются разных принципов и правил в отношении охраны и регулировании численности этих животных», — сказала Нарбут.