Запад выпустил джинна из бутылки — Путин

«Вот этот устав (ООН — Sputnik) — это основа современного международного права. Правила определенные были созданы. А потом, когда Советский Союз развалили, одно из государств-основателей ООН и создателей этого международного права, системы международных отношений, оно перестало существовать. И так называемые победители в Холодной войне — это не только США, но и весь коллективный Запад, вдруг решили, что надо бы что-то поправить: почему это Россия, уже не Советский Союз, а Россия, которая потеряла известный потенциал, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во Второй мировой войне», — сказал Путин.