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Запад выпустил джинна из бутылки — Путин

АЛМАТЫ, 27 июл — Sputnik. Запад выпустил джина из бутылки, принимая решения, не соответствующие Уставу ООН, который является основой современного международного права, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.kz

Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. Во время беседы президент напомнил, что современный миропорядок складывался после Второй мировой войны на основе Устава ООН, который формировался странами-победительницами.

«Вот этот устав (ООН — Sputnik) — это основа современного международного права. Правила определенные были созданы. А потом, когда Советский Союз развалили, одно из государств-основателей ООН и создателей этого международного права, системы международных отношений, оно перестало существовать. И так называемые победители в Холодной войне — это не только США, но и весь коллективный Запад, вдруг решили, что надо бы что-то поправить: почему это Россия, уже не Советский Союз, а Россия, которая потеряла известный потенциал, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во Второй мировой войне», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что западные страны начали править сразу на практике, и напомнил события в Югославии.

«Я сейчас не буду давать оценок — это сложный процесс, но разделение сербского народа на разные национальные квартиры и так далее. Были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джина из бутылки», — добавил президент.

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