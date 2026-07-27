Доцент Балынин: работа в ночное время оплачивается в повышенном размере

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.