Доцент Балынин: работа в ночное время оплачивается в повышенном размере

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Об этом рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
«Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — добавил он.
По словам специалиста, правительством России установлено, что минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
«Если допустим, что оплата труда за час работы составляет 500 рублей, а гражданин отработал в ночное время четыре часа, то тогда минимальная сумма выплаты за этот промежуток равна 2,4 тыс. рублей (вместо 2 тыс. рублей)», — привёл пример собеседник RT.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учётом мнения представительного органа работников, трудовым договором, заключил он.
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