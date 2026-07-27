Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Пензой

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России сбили два украинских БПЛА в небе над Пензой, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«Силами ПВО Минобороны России над Пензой сбито два вражеских беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Специалисты служб экстренного реагирования работают на месте падения обломков», — написал Мельниченко в канале на платформе «Макс».
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