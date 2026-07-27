Операторы дрона ZALA скорректировали удар по позициям ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Операторы дрона-разведчика ZALA группировки «Север» скорректировали удары «Ланцетов» по позициям ВСУ в Сумской области и бронемашине, сообщили в Минобороны РФ.
Расчет разведывательных БПЛА ZALA войск беспилотных систем в составе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» выполняет боевые задачи по разведке и корректировке ударных БПЛА и артиллерии в зоне проведения СВО в Сумской области.
«Расчеты разведывательных БПЛА ZALA войск беспилотных систем в составе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск “Север” во время выполнения задач наблюдают за действиями противника, выявляют скопления сил украинских террористических формирований, опорных пунктов, огневых точек, их артиллеристских орудий, пунктов управления и точек взлета БПЛА, корректируют российские артиллерийские расчеты в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области», — сказано в сообщении.
На видео боевой работы зафиксировано, как расчет ZALA наводит удары барражирующих боеприпасов «Ланцет» на стоящую бронемашину и позиции ВСУ на окраине лесополосы.