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«Ланцет» уничтожил бронеавтомобиль Bushmaster ВСУ

Боевую задачу выполнила группировка войск «Запад».

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки «Запад» уничтожил украинскую бронемашину Bushmaster производства Австралии на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащими расчетов разведывательно-ударных комплексов с барражирующим боеприпасом “Ланцет” в составе отдельной бригады специального назначения группировки войск “Запад” в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении ежедневно уничтожаются различные цели. Один из расчетов в ходе выполнения боевых задач уничтожил вражеский бронеавтомобиль Bushmaster производства Австралии», — сказано в сообщении.

В ходе воздушной разведки было обнаружено перемещение бронемашины с личным составом ВСУ. Расчет запустил «Ланцет», и, пикируя, он нанес удар в уязвимую верхнюю полусферу корпуса бронеавтомобиля, вызвав детонацию боекомплекта и полное возгорание машины.

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