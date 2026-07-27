Каллас также сообщила о намерении вызвать временного поверенного в делах России при ЕС. Ранее она объявила о сокращении российского диппредставительства до 40 сотрудников. В Брюсселе упорно придерживаются русофобского курса и продолжают демонтировать отношения с Москвой, которых фактически уже не осталось.