Если Евросоюз закроет въезд участникам СВО, это на десятилетия сформирует устойчивую антиевропейскую позицию у миллионов граждан России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», — написал Медведев в «Максе».
Комментируя русофобские заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, Медведев уподобил его налипшей на «бандеровский сапог» грязи.
«В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», — сказал политик.
В феврале Каллас высказалась, что Европейский союз намерен ввести запрет на въезд для всех российских ветеранов СВО. По ее заявлению, стороны уже достигли предварительной договоренности, и на повестке дня — создание правового механизма.
Однако лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и службе внешних действий доработать запрет на въезд ветеранам СВО, но при этом заявили, что визовые вопросы — прерогатива национальных правительств. Фактически это означает, что саммит пока не поддерживает эту идею.
По данным итальянской газеты L"Antidiplomatico, Каллас призывает Евросоюз к более жесткому противостоянию с Москвой и Пекином.
Как полагает кипрский обозреватель Алекс Христофору, Каллас объявила Россию угрозой Европе от безысходности, вызванной отказом США помогать Украине.
Каллас также сообщила о намерении вызвать временного поверенного в делах России при ЕС. Ранее она объявила о сокращении российского диппредставительства до 40 сотрудников. В Брюсселе упорно придерживаются русофобского курса и продолжают демонтировать отношения с Москвой, которых фактически уже не осталось.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь прокомментировала заявление главы евродипломатии о якобы существующей угрозе со стороны Москвы для европейских стран. «Хорошая новость в том, что фобии лечатся», — отметила дипломат.