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Премьер Японии не знает причин снижения рейтинга своей поддержки

По данным СМИ страны, уровень неодобрения достиг максимальной за все время работы администрации премьер-министра Санаэ Такаити отметки в 33,7%

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призналась, что не знает, по каким причинам снижается рейтинг поддержки ее правительства.

«Причина [снижения рейтингов] неизвестна. Но мы будем учитывать общественное мнение», — отметила она, отвечая на соответствующий вопрос депутатов в ходе прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента страны.

Большинство ведущих средств массовой информации Японии в последние несколько дней опубликовали результаты опросов общественного мнения, согласно которым уровень поддержки кабмина во главе с Такаити опустился до рекордно низкого показателя и составил 53,7%. Уровень неодобрения, напротив, достиг максимальной за все время работы администрации премьер-министра Такаити отметки в 33,7%.

В последние месяцы рейтинг поддержки Такаити последовательно снижается — это связывают со скандальными публикациями еженедельника «Сюкан бунсюн». Это издание утверждает, что близкие к Такаити сотрудники причастны к распространению клеветнических видеоматериалов о своих соперниках на состоявшихся в прошлом году выборах лидера правящей Либерально-демократической партии. Сама Такаити неоднократно отвергала такие обвинения.

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