Премьер Японии не знает причин снижения рейтинга своей поддержки

В последние месяцы рейтинг поддержки Такаити последовательно снижается — это связывают со скандальными публикациями еженедельника «Сюкан бунсюн». Это издание утверждает, что близкие к Такаити сотрудники причастны к распространению клеветнических видеоматериалов о своих соперниках на состоявшихся в прошлом году выборах лидера правящей Либерально-демократической партии. Сама Такаити неоднократно отвергала такие обвинения.