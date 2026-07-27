Боец Шиповалов рассказал, как ВС РФ закидали гранатами наемников из Польши

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские штурмовики в ходе освобождения Белицкого в ДНР забросали гранатами группу польских наемников, рассказал боец 5-й мотострелковой бригады Денис Шиповалов.
«Что мне запомнилось больше всего, то что в одной из многоэтажек была банда наемников-поляков. Мы с ними пытались общаться по-русски, по-английски, они нас не понимали. После чего нам поступила команда их штурмовать. Мы двумя группами — одна отвлекала со стороны подъезда, а моя уже группа поднялась на чердак и со стороны чердака закидала их гранатами», — сказал Шиповалов.
Белицкое освобождали военнослужащие 5 й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» во взаимодействии с батальоном специального назначения.
На главном этапе наступления штурмовые группы разведывательного батальона совместно с мотострелками при плотной огневой поддержке вышли на окраину населенного пункта. Военнослужащие зачищали кварталы, подавляя очаги сопротивления и блокируя возможные пути подхода новых сил противника.
Подразделения батальона специального назначения выполняли задачи на флангах и в тылу противника. Они вскрывали замаскированные огневые точки, пресекали попытки организации контратак и прикрывали уязвимые направления.