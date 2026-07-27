Боец Шиповалов рассказал, как ВС РФ закидали гранатами наемников из Польши

«Что мне запомнилось больше всего, то что в одной из многоэтажек была банда наемников-поляков. Мы с ними пытались общаться по-русски, по-английски, они нас не понимали. После чего нам поступила команда их штурмовать. Мы двумя группами — одна отвлекала со стороны подъезда, а моя уже группа поднялась на чердак и со стороны чердака закидала их гранатами», — сказал Шиповалов.