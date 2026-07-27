Боец «Центра» рассказал, как российские штурмовики заходили в Белицкое

«Мы встречали пункт управления БПЛА. Там планшеты были, они их уничтожили, чтобы никакой информации нельзя было получить. Батарейки, дроны “камикадзе”, разведывательные дроны, целиковая “Баба-Яга” стояла, антенны, провода. Они стараются все уничтожать. Видимо, по времени не успели, потому что мы резко накатились, они даже не поняли, куда делись. Обычно они поджигают подвал, и все сгорает», — рассказал Дед.