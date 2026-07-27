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В МВД разъяснили порядок действий для жертв телефонных мошенников

При переводе денег мошенникам или разглашении личных данных необходимо немедленно заблокировать карту, сменить пароли и обратиться в полицию.

При переводе денег мошенникам или разглашении личных данных необходимо немедленно заблокировать карту, сменить пароли и обратиться в полицию.

Об этом говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В МВД напомнили, что настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложения и не предлагают перевести средства на «безопасный» счёт.

Злоумышленники же, напротив, звонят от имени полиции и техподдержки, рассылают фишинговые ссылки и используют программы удалённого доступа.

Полиция предупреждает россиян, что если средства уже похищены, необходимо действовать как можно быстрее. В первую очередь заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям, электронной почте, после чего позвонить в банк и подать заявление в полицию.

Ранее россиянам рассказали, как защитить счета и карты от мошенников.