В МВД разъяснили порядок действий для жертв телефонных мошенников

При переводе денег мошенникам или разглашении личных данных необходимо немедленно заблокировать карту, сменить пароли и обратиться в полицию.
Об этом говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В МВД напомнили, что настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложения и не предлагают перевести средства на «безопасный» счёт.
Злоумышленники же, напротив, звонят от имени полиции и техподдержки, рассылают фишинговые ссылки и используют программы удалённого доступа.
Полиция предупреждает россиян, что если средства уже похищены, необходимо действовать как можно быстрее. В первую очередь заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям, электронной почте, после чего позвонить в банк и подать заявление в полицию.
Ранее россиянам рассказали, как защитить счета и карты от мошенников.