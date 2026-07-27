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В Самарской и Ульяновской областях объявили ракетную опасность

В Самарской и Ульяновской областях объявили ракетную опасность.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 27 июл — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Самарской и Ульяновской областях, сообщили губернаторы регионов Вячеслав Федорищев и Алексей Русских.

«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам», — написал Федорищев в своем канале на платформе «Макс».

Тем, кто находится на улице, он посоветовал направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

Глава Самары Иван Носков, в свою очередь, сообщил, что движение наземного общественного транспорта приостановлено, метро работает.

«Ракетная опасность на территории Ульяновской области. Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом», — написал Русских в своем канале на платформе «Макс» и посоветовал оставаться в безопасном месте до сигнала «Отбой ракетной опасности».

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