В Самарской и Ульяновской областях объявили ракетную опасность.

САРАТОВ, 27 июл — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Самарской и Ульяновской областях, сообщили губернаторы регионов Вячеслав Федорищев и Алексей Русских.
«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам», — написал Федорищев в своем канале на платформе «Макс».
Тем, кто находится на улице, он посоветовал направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Глава Самары Иван Носков, в свою очередь, сообщил, что движение наземного общественного транспорта приостановлено, метро работает.
«Ракетная опасность на территории Ульяновской области. Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом», — написал Русских в своем канале на платформе «Макс» и посоветовал оставаться в безопасном месте до сигнала «Отбой ракетной опасности».