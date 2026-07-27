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В Турции убит член отделения правящей партии

Неизвестные напали на члена отделения правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Мехмета Дирека, а также его сына и племянника на кладбище в городе Батман. Они скончались на месте от полученных ранений. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Неизвестные напали на члена отделения правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Мехмета Дирека, а также его сына и племянника на кладбище в городе Батман. Они скончались на месте от полученных ранений. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Нападение произошло 26 июля на кладбище Асри. Еще два человека были ранены. Подозреваемый скрылся с места преступления. Полиция оцепила район.

Власти региона сообщили о задержании двух подозреваемых. Причиной нападения мог стать бытовой конфликт в мае, который тогда привел к смерти одного человека, отметили в губернаторстве.