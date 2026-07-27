Аэропорты Казани, Самары и Ярославля приостановили полёты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в трёх аэропортах Поволжья.
Об этом сообщает Росавиация.
По данным ведомства, ограничения затронули аэропорты Казани, Самары и Ярославля. Все меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ранее аэропорт Саратова временно ограничил приём и выпуск самолётов.
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