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Аэропорты Казани, Самары и Ярославля приостановили полёты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в трёх аэропортах Поволжья.

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в трёх аэропортах Поволжья.

Об этом сообщает Росавиация.

По данным ведомства, ограничения затронули аэропорты Казани, Самары и Ярославля. Все меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ранее аэропорт Саратова временно ограничил приём и выпуск самолётов.

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