Посол Корчунов: РФ ответит на новые санкции Норвегии контрсанкционными мерами

РФ намерена ответить на введение Норвегией антироссийских рестрикций. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Осло Николай Корчунов.
«Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций ЕС против России», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что профильные ведомства РФ предпринимают соответствующие контрсанкционные меры.
Напомним, Норвегия присоединилась к 20-му пакету антироссийских санкций ЕС и ввела рестрикции в энергетическом и финансовом секторах.
При этом глава Национального олимпийского комитета Норвегии Зайнеб Аль-Самараи высказалась относительно недавнего решения Международного олимпийского комитета, касающегося российских атлетов. Как сообщила пресс-служба норвежской организации, её руководство не намерено пересматривать собственную принципиальную позицию по данному вопросу.
В то же время Норвегия боится остаться без трески из-за отказа от сотрудничества с Россией.