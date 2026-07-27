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Посол Корчунов: РФ ответит на новые санкции Норвегии контрсанкционными мерами

Профильные российские ведомства уже работают над этими мерами.

Источник: Комсомольская правда

РФ намерена ответить на введение Норвегией антироссийских рестрикций. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Осло Николай Корчунов.

«Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций ЕС против России», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что профильные ведомства РФ предпринимают соответствующие контрсанкционные меры.

Напомним, Норвегия присоединилась к 20-му пакету антироссийских санкций ЕС и ввела рестрикции в энергетическом и финансовом секторах.

При этом глава Национального олимпийского комитета Норвегии Зайнеб Аль-Самараи высказалась относительно недавнего решения Международного олимпийского комитета, касающегося российских атлетов. Как сообщила пресс-служба норвежской организации, её руководство не намерено пересматривать собственную принципиальную позицию по данному вопросу.

В то же время Норвегия боится остаться без трески из-за отказа от сотрудничества с Россией.